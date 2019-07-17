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اليوم.. نظر دعوى فصل الهلالي من جامعة الأزهر

قضايا وحوادث

مجلس الدولة
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تنظر هيئة المفوضين بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، التي طالب فيها بعزل الدكتور سعد الدين الهلالي من جامعة الأزهر على خلفية تصريحاته المثيرة بشأن الميراث.

جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 15525 لسنة 73 قضائية، والتي اختصمت رئيس جامعة الأزهر بصفته.

وذكرت الدعوى أن الهلالي طالب بمساواة المرأة بالرجل في الميراث وأيد القانون المزمع مناقشته في البرلمان التونسي، وهو ما يعد مخالفة للثابت من الدين الحنيف، وما أجمع عليه علماء المسلمين، وهو ما أكده الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، من كلام قاطع وحاسم حول هذا الموضوع، وأن كلامه أنهى الجدال حول هذه المسألة، فإذا بأحد أساتذة جامعة الأزهر يفاجئنا بجدله حول قضية مساواة المرأة بالرجل في الميراث.


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