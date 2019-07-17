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توزيع 8 ملايين مصحف على ضيوف الرحمن

عرب وعالم

حجاج
حجاج

وكالات - سارة أشرف

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بدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بوكالة شؤون المطبوعات والبحث العلمي، استعداداتها لانطلاق برنامج توزيع المطبوعات في موسم حج هذا العام 1440هـ، من خلال تزويد الحجاج بكتب المناسك عند دخولهم المملكة، وتوزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف وترجمات معانيه، إضافة إلى بعض الكتب الإرشادية عند مغادرتهم.

ويهدف البرنامج إلى نشر الوعي الشرعي بين الحجاج، والدعوة إلى الالتزام بالمنهج الصحيح عقيدةً وعبادةً وسلوكاً، إضافة إلى إرشاد الحجاج في أداء نسكهم على الوجه الصحيح، وإفادتهم في أمور دينهم ومخاطبتهم بلغاتهم حيث عملت الوكالة على ترجمة كتب المناسك، والكتب الإرشادية إلى اللغات المختلفة.

وكيل الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي الشيخ عبدالعزيز بن محمد الحمدان، أكد أن الوكالة بدأت تنفيذ هذا البرنامج من خلال طاقات بشرية مؤهلة، وذات خبرة في التعامل مع ضيوف الرحمن، حيث خصصت عدد كبيرًا من الموظفين من خلال توزيعهم على منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، ومدن الحجاج، والمواقيت والمشاعر.


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