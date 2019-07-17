اختفاء الأمير هاري يثير ضجة في بريطانيا

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متابعات-علا خطاب

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اختفاء

الأمير هارى

ماركل

صدم الأمير هاري، العائلة الملكية، حيث اختفى لمدة 48 ساعة ما أحدث حالة من الذعر داخل القصر الملكي، حيث اختفى عقب مباراة البولو مع الأمير وليام.

وشارك الأمير هاري في مباراة البولو مع شقيقه الأكبر الأمير وليام، بينما كانت زوجته ميجان ماركل وابنه أرشي موجودان لدعمه.

وأوضحت مصادر أن الأمير هاري ظهر ممتعضًا بعض الشيء من زوجته ماركل، حيث تعرضت للانتقادات من بعض المشجعين الملكيين بسبب عدم حملها للطفل بشكل صحيح.

وخرج على الفور بعد المباراة دون إخبار مساعديه إلى أين يتجه، وأغلق هاتفه وتخلص من تفاصيله الأمنية، وكان من المستحيل تتبعه.

وبعد الاختفاء المفاجئ بعدة أيام، خرج الأمير هاري مع زوجته لمشاهدة العرض الأول لفيلم "الملك الأسد" في لندن.


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