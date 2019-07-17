"الإسكان" تزف بشرى سارة للمواطنين

17 يوليه 2019 - 10:05 ص



أكد المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أنه تم وضع خطة طموحة لتغطية 60% من القرى بالصرف الصحي بحلول عام 2020، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في محطات التحلية الفترة الحالية، في إطار تقليل الاعتماد على مياه نهر النيل، وتم اعداد 50 محطة تحلية، لإنتاج 500 الف متر مكعب من اليوم.



وتابع "الرفاعي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سمير، ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على فضائية "الأولى"،أن تكلفة المتر الإنشائي في محطات تنقية المياه يقدر بـ5 آلاف جنيه، في حين أن تكلفة المتر من محطات التحلية يُقدر بـ20 الف جنيه.



وتابع معاون وزير الإسكان لشؤون المرافق، أن نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى في عام 2014 لم تكن تتجاوز الـ12%، وخلال آخر خمس سنوات ارتفعت النسبة بعد وصول الرئيس عبد الفتاح السياسي للسلطة.

