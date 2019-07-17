"منصور" يكشف سرا خطيرا عن حارسه السابق

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قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه استغنى عن العديد من اللاعبين منهم على جبر وأحمد الشناوى.

وأضاف "منصور" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الزمالك اليوم": أحمد الشناوى لاعب نادى بيراميدز الحالى رحل وعليه فلوس للنادى.

وأكد أنه سأل أحمد الشناوي عن سبب الأهداف الكثيرة التي تحرز في مرماه؟! فأجاب أنه مسحور وعندما يقف فى مرماه يسمع صوت فتاة تنادى عليه فيلتفت لها إلا أنه لا يراها، وفي نفس اللحظة التي ينظر فيها خلفه يحرز فيه الهدف.


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