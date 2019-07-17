قائد "الفراعنة" يهاجم "رمزي": تاريخي أكبر منك

17 يوليه 2019 - 09:57 ص

شن أحمد المحمدى ظهير أيمن وقائد منتخب الفراعنة، هجومًا ضد هاني رمزي المدرب العام السابق للمنتخب.

وقال «المحمدي» في تصريحات له: "تاريخي أكبر من الرد على شخص مثل هاني رمزي".

واختتم: "كيف أرد على شخص قام بالتحدث عن لاعبيه والجهاز الذي عمل معه بتلك الطريقة".

وانتقد هاني رمزي، غياب الروح القتال عن لاعبي منتخب مصر، وأكد أنه قام بتعنيف اللاعبين وقيامه بتقديم شكوى لهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق عن حالة المعسكر.