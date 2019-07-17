قرار جديد من التموين بشأن البطاقات

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التموين

البطاقات التموينية

السيستم


اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرارا جديدا بشأن البطاقات التموينية، حيث سيتم إيقاف السيستم الخاص بنظام الخبز والسلع المدعمة للبطاقات الذكية لمدة 10 ساعات.

 وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن القرار جاء نظرًا لإجراء عملية الصيانة الدورية بمركز المعلومات الخاص بنظام الخبز والتموين للبطاقات.

وأوضحت التموين أنه سيتم إيقاف صرف الخبز والسلع المدعمة، خلال الفترة من الساعة السابعة من مساء يوم الخميس 18 يوليو 2019 حتى الساعة الخامسة من صباح يوم الجمعة 19 يوليو 2019، بالنسبة لنظام صرف الخبز والتموين فى مختلف انحاء الجمهورية.

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