نجم الأهلي ينتقل إلى الزمالك

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كريم بامبو

نجح مسؤولو نادي الزمالك في التعاقد مع "كريم بامبو" - نجم الأهلي والإسماعيلي السابق - بعد جلسة جمعته بمسئولي القلعة البيضاء أمس .

وكان الأهلي حصل على توقيع اللاعب لمدة 5 مواسم قبل أن تتراجع إدارة القلعة الحمراء عن إتمام الصفقة بعد نجاحها في تمديد فترة إعارة رمضان صبحي لمدة موسم آخر".

وينتهى عقد كريم بامبو مع الإسماعيلي بنهاية الموسم الحالى، ويحق له التوقيع لأى ناد خلال الفترة الجارية دون الحصول على إذن مسئولى الدراويش.

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