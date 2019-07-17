الرئيس السيسي يُصدر قرارًا بإنشاء جامعة «هليوبوليس»

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا رقم 336 لسنة 2019، بإنشاء جامعة هليوبوليس.



ووفقاً للجريدة الرسمية، يستبدل بنص المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2009 المشار إليه النصان الآتيان:"تنشأ جامعة خاصة مصرية تحت اسم "جامعة هليوبوليس" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها الكليو 3 طريق القاهرة بلبيس الصحراوي، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن".

