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المصلون يؤدون صلاة الخسوف بالمسجد الحرام

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أدى المصلون بالمسجد الحرام، الثلاثاء 16 يوليو، صلاة خسوف القمر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية «واس» إن أداء صلاة الكسوف جاءت إقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقيمت في أجواء إيمانية تبتهل فيها القلوب خاشعة متضرعة لبارئها وتتوسل إليه وترجوا مغفرته وعفوه ورضاه.
وتابعت أن جنبات المسجد الحرام وساحاته وتوسعاته الجديدة شهدوا إقبال المصلين وسط تكامل جميع الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي .
وأمّ المصلين فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني, وعقب انتهاء الصلاة ألقى خطبة حثّ فيها المصلين من حجاج وزوار وعمّار بتقوى الله والرجوع إليه والإنابة له.
وشددّ فضيلته على التمسك بمقاصد الشريعة الإسلامية وزجر النفس ومجاهدتها وتعويدها على الطاعة .

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