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البرتغال تعلق منح التأشيرات للإيرانيين لاعتبارات أمنية

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الحرس الثوري
الحرس الثوري

المصريون ووكالات

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أعلن وزير الخارجية البرتغالي، أوغوشتو سانتوش سيلفا، أن بلاده علقت منح تأشيرات دخول للمواطنين الإيرانيين لأسباب أمنية.
وردا على سؤال عما إذا كانت الوزارة جمدت بالفعل إصدار التأشيرات للإيرانيين، قال الوزير، أثاء جلسة لجنة برلمانية: «نعم، علقناه لاعتبارات أمنة.. سأقدم توضيحات لاحقا، لكنني لن أفعل ذلك علانية».
وأضاف قائلا: «البرتغال لا تلعب مع الدخول إلى أراضيها»، دون أن يوضح متى اتخذ قرار تعليق إصدار التأشيرات.
فيما قال أحد أعضاء اللجنة البرلمانية لـ «رويترز»: «تلقينا معلومات تشير إلى تعليق إصدار تأشيرات للإيرانيين لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأردنا فقط التأكد من صحة هذا النبأ».
وبعد انتهاء اللجنة، أكد وزير الخارجية البرتغالي أن القرار «لا يمت بصلة إلى نوعية علاقات البرتغال الثنائية مع طهران». وأضاف: «كان تعليقا مؤقتا وأنا آمل إلى العودة عنه قريبا جدا».
وأشارت «رويترز» التي نقلت تصريحات الوزير، إلى أنها لم تستطع الحصول على أي تعليق من السفارة الإيرانية في لشبونة.

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