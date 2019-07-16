  • الأربعاء 17 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:45 ص
بحث متقدم
محمد صلاح

عمدة قرية نجريج يكشف سر أزمة مدرسة محمد صلاح

أدوية السرطان

مفاجأة مدوية عن الأدوية التي تباع عبر مواقع التواصل

موجة حارة

الأرصاد تحذر: الموجة الحارة تصل ذروتها الأربعاء

بطاقات التموين

"التموين" تكشف معلومة هامة بشأن الحذف من منظومة الدعم

مدارس مجمع الألومنيوم تشارك في الجودة بالزى المدرسي

«بيزنس» المقابلات الشخصية بالمدارس الخاصة.. متى يتوقف؟

الدولار

لهذه الأسباب.. تراجع الدولار ولم تنخفض الأسعار

أرشيفية

بعد مذبحة الفيوم.. الجرائم الأسرية عرض مستمر

محمد صلاح

قرار صادم يتخذه "صلاح" قريبًا

الجندي يبكي

خالد الجندي يبكي بشدة بسبب صورته على "FACE APP "

خاشقجي

عقوبات جديدة على المتهمين بقتل «خاشقجي»

ليبيا توقف بث قناة فضائية لارتباطها بـ"الإخوان"

عرب وعالم

عبد الله الثني،
عبد الله الثني،

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

منشور مفاجئ عن الإخوان بالخارجية السعودية

#

شاهد.. لحظة إنقاذ مهاجر ليبي سقط بالبحر المتوسط

#

شاهد.. أخطر وثيقة إخوانية مسربة لأول مرة على الهواء

#

"الأعلى للإعلام" يتوعد مسلسلات رمضان بهذا الأمر

أكد مدير إدارة الإعلام الخارجي في الحكومة الليبية المؤقتة شرقي البلاد، مالك الشريف، اليوم الثلاثاء، وقف بث قناة «سلام» الفضائية الليبية ومراسلي قناة «الوسط» في كل المناطق الخاضعة لسيطرتها، مشيرا إلى أن أسباب إيقافهم جاء بسبب مزاولة عملهم دون تصريح قانوني وارتباطهم بجماعة «الإخوان المسلمين».
وقال الشريف، في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك»، إن «إدارة الإعلام الخارجي في الحكومة الليبية المؤقتة توقف قناة سلام من العمل في كل مناطق الحكومة الليبية»، مؤكدا أنه «لم ولن يتم منح أي تصاريح عمل لما يعرف بقناة سلام في كل المناطق التابعة للحكومة الليبية المؤقتة بالإضافة إلى إيقاف كل من مراسلي قناة الوسط في مكتبي بنغازي وطبرق عن مزاولة عملهما بعد امتناعهما عن الالتزام بالتسجيل لدى إدارة الإعلام الخارجي وعدم احترامهما للقوانين والتشريعات الليبية النافذة».
وأضاف مدير إدارة الإعلام الخارجي أن «إدارة الإعلام الخارجي اتخذت كل الإجراءات الإدارية والقانونية والأمنية لمنع مزاولة أي أعمال للقناة وعليه يطلب التقيد والالتزام».
وحول أسباب إيقاف عمل قناة سلام في شرقي البلاد قال الشريف: «أسباب الإيقاف أولا لعملها بدون أي إجراء قانوني من قبلنا والأهم ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين».
وأضاف أن «أسباب إيقاف مراسلي قناة الوسط (wtv) أنهم غير مقيدين ويعملون دون إجراء قانوني ويتعاملون مع قنوات أخرى غير مقيدة لدينا وإصرارهم على عدم التسجيل».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» مبروك عطية: "المنتحر جزاؤه جهنم إلا في حالة واحدة"
» "التعليم" تكشف عن فضيحة في مدرسة ثانوية بكفر الشيخ
» هذا ما قاله رئيس اتحاد الكرة على تعيين حسن شحاته
» الإمارات تكشف حقيقة امتلاكها لناقلة النفط المفقودة
» الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة
» جدل بالسعودية إثر قرار يسمح للمحال بالعمل وقت الصلاة
» ترامب: "واشنطن لن تبيع تركيا مقاتلات F35 لهذا السبب
» "صحة غزة": أزمة غير مسبوقة بسبب هذا الأمر الخطير
» إسرائيل ترفض هذا البند من "صفقة القرن"
» أبوتريكة يرد على زيارة "دراجي" لمنزله بناهيا
» تعرف على مصير «فتاة العياط» بعد قتلها سائقًا حاول اغتصابها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:29

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"