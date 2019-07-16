» هذا ما قاله رئيس اتحاد الكرة على تعيين حسن شحاته

16 يوليه 2019 - 11:20 م

أعرب عصام عبدالمنعم، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا، عن سعادته البالغة لنية الاتحاد حاليا في تنصيب حسن شحاته مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، حيث قال: «لابد أن نفكر ونرجع لأصل القاعدة، معظم الدول المتقدمة في كرة القدم بيجيبوا مدرب وطني لمنتخباتهم، المنتخب الوطني لا بد له من مدرب وطني».



وأضاف «عبدالمنعم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة «TeN»، أنه لو كان موجودًا حاليا على رأس اتحاد الكرة لقام بتعيين حسن شحاته مديرًا فنيا للمنتخب دون تفكير، مؤكدًا أن الدول التي تولي مدربين أجانب لمنتخبها تكون مفتقدة الكوادر التدريبية.

