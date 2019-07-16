"التموين" تكشف معلومة هامة بشأن الحذف من منظومة الدعم

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بطاقات التموين
بطاقات التموين

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، أن محددات المرحلة الرابعة من تصفية مستحقي الدعم تنقسم إلى 5 فئات هي: «الفقر المدقع، والفقر، والهشّة، والمتوسطة، والغنية».
وأضاف مدكور خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير»، على قناة صدى البلد: «نستهدف الفئة الغنية فقط، ولا مساس بالأربع فئات الأخرى»، متابعا: «الفئة الغنية تشمل جميع محددات المراحل السابقة، وهي امتلاك سيارة فارهة بداية من موديل 2014، أو سيارة موديل 2015 في المطلق، أو امتلاك سيارتين موديل 2011 فما أعلى».
وأردف: «استهلاك كهرباء فوق الألف كيلو وات، وفاتورة محمول تتعدى 800 جنيه شهريا للأسرة، وحيازة 15 فدانا فما أكثر، أو مؤسس شركة يتعدى رأس مالها 10 ملايين جنيه، أو شخص يشغل وكيل أول وزارة فما فوق.. كلها معايير الحذف من التموين»، لافتا إلى أن انطباق محدد واحد منهم يكفي للحذف من منظومة الدعم عدا الخبز الذي تلتزم الدولة بتقديمه لجميع حائزي بطاقات التموين بخمسة قروش فقط.
وأوضح مستشار وزير التموين أن تنفيذ المرحلة الرابعة بدأ من مطلع شهر يوليو الجاري، كما تم فتح باب التظلمات لهذه الفئة حتى 25 أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن مراحل الحذف قد تصل إلى 7 مراحل، مؤكدا: «باب الدخول أو الخروج من المنظومة مفتوح وفق المحددات التي ذكرتها».


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