  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر11:52 م
بحث متقدم
موجة حارة

الأرصاد تحذر: الموجة الحارة تصل ذروتها الأربعاء

بطاقات التموين

"التموين" تكشف معلومة هامة بشأن الحذف من منظومة الدعم

مدارس مجمع الألومنيوم تشارك في الجودة بالزى المدرسي

«بيزنس» المقابلات الشخصية بالمدارس الخاصة.. متى يتوقف؟

الأرصاد

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

الدولار

لهذه الأسباب.. تراجع الدولار ولم تنخفض الأسعار

أرشيفية

بعد مذبحة الفيوم.. الجرائم الأسرية عرض مستمر

محمد صلاح

قرار صادم يتخذه "صلاح" قريبًا

الجندي يبكي

خالد الجندي يبكي بشدة بسبب صورته على "FACE APP "

خاشقجي

عقوبات جديدة على المتهمين بقتل «خاشقجي»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

ترامب: "واشنطن لن تبيع تركيا مقاتلات F35 لهذا السبب

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب: السفير البريطاني "ليس محبوبًا" ولن نتعامل معه

#

الملك سلمان يستقبل وزير الخزانة البريطاني.. تعرف على السبب

#

فنانة شهيرة في تصريح جريء: لهذا السبب أقص ملابسي الداخلية

#

قرار مفاجئ من ترامب عن تنظيم الهجرة مع المكسيك

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن واشنطن لن تبيع مقاتلات "F-35" المطورة إلى تركيا، على خلفية حصول أنقرة على منظومة "إس-400" الدفاعية من روسيا.
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي لترامب بعدد من الوزراء، في البيت الأبيض، الثلاثاء.
وأضاف: "ما نقوله لتركيا الآن هو أننا لن نبيعكم مقاتلات F-35".
وتابع: "إنه وضع صعب بالنسبة لهم وقد وُضعنا، الولايات المتحدة الأمريكية، في وضع صعب، ومع قول ذلك، نحن نعمل على تجاوز الأمر، وسنرى ما سيحدث، ولكن هذا حقا ليس عادلا".وكانت هددت إدارة ترامب تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات "F-35"، إذا حصلت على منظومة "إس-400" الدفاعية من روسيا.
وفي وقت سابق اليوم، أوضح المرشح لمنصب وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن "تركيا شريك مهم في حلف شمال الأطلسي منذ فترة طويلة، لكن شرائها منظومة "إس-400" كان قرارا خاطئا ومخيبا للآمال".
كما أشار إلى أن شراء أنقرة المنظومة الروسية "يهدد قدرات F-35 وتفوق واشنطن الجوي".
وفي 12 يوليو/تموز الجاري أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى أنقرة، قبل أن يليها وصول عدة طائرات تحمل معدات تابعة للمنظومة.
وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.
ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-400" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» الإمارات تكشف حقيقة امتلاكها لناقلة النفط المفقودة
» جدل بالسعودية إثر قرار يسمح للمحال بالعمل وقت الصلاة
» ترامب: "واشنطن لن تبيع تركيا مقاتلات F35 لهذا السبب
» "صحة غزة": أزمة غير مسبوقة بسبب هذا الأمر الخطير
» إسرائيل ترفض هذا البند من "صفقة القرن"
» أبوتريكة يرد على زيارة "دراجي" لمنزله بناهيا
» تعرف على مصير «فتاة العياط» بعد قتلها سائقًا حاول اغتصابها
» 1.5 مليون يورو.. شرط "كهربا" للانضمام للنادي التركي
» السعودية تعلن إسقاط طائرتين مسيرتين باتجاه «جازان»
» لأول مرة.. السعودية تسمح للحجاج والمعتمرين بهذا الأمر
» رسميًا.. رحيل خمسة لاعبين عن الزمالك

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:29 ص

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"