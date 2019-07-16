السعودية ومصر نحو شرق أوسط أوروبي جديد

16 يوليه 2019 - 08:34 م

أعلن مركز "سلمان _زايد" لدراسات الشرق الأوسط، عقد مؤتمره السنوي الأول بالقاهرة تحت عنوان "رؤية 2030 بين الواقع والمأمول" وتحت شعار القاهرة والرياض شركاء نحو شرق أوسط أوروبي جديد.

ويعقد المؤتمر برئاسة دكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة وبحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار وذلك يوم 27و28 يوليو 2019 بفندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة وبمشاركة عدد من الشخصيات العامة علي مستوي الوطن العربي.

وقالت الدكتورة ميادة الحو المشاركة في المؤتمر إنه سيتم مناقشة عدد من المحاور الهامة الخاصة برؤية 2030والتي تتبناها مصر والمملكة السعودية من الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية بالإضافة الي محور الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقطاعات العقارية والمصرفية.

واكد المركز في بيان صحفي ان هناك مشاركة ايضا للباحثين علي مستوي العالم لتبادل الرؤي حول الرؤية المستركة بين مصر والسعودية وسيتم مراجعة البحوث المقدمة من خلال لجنة علمية اكاديمية برئاسة دكتورة عزة فتحي استاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس وعضوية كل من دكتور اشرف مؤنس مدير مركز دراسات الشرق الاوسط دكتور هاني سليمان مدير المركز العربي للدراسات ودكتورة دينا محسن ودكتور مسعد عويس استاذ بجامعة حلوان ووزير الشباب الاسبق دكتور نبيل العتوم استاذ العلوم السياسية بالاردن دكتور محمد عبد الفضيل استاذ بجامعة الازهر.

كما يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء والسياسين بالوطن العربي كوثر الاربش عضو مجلس الشوري السعودي ووفد من جامعة نايف للعلوم الامنية بالسعودية ويتراس المؤتمر تنفيذيا دكتور هشام البقلي المدير التنفيذي لمركز سلمان زايد للدراسات والمنسق العام راندا موسي مسؤلة ملف السودان بمركز الاهرام للدراسات.

واكد مركز الدراسات قبول صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن سعد بن عبد العزيز ال سعود قبول دعوة حضور مؤتمر رؤية 2030بين الواقع والمامول وذلك يوم 27و28يوليو 2019 بفندق فيرمونت نايل سيتي.

كما اكد دكتور هشام البقلي مدير مركز "سلمان _زايد" والريس التنفيذي للمؤتمر حضور السادة وزراء البيئة والاسكان والاستثمار ويناقش المؤتمر عدد من المحاور الخاصة بالتنمية المستدامة وإستراتيجية 2030







