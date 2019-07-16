تايلاند تعلن نهاية الحكم العسكري بالبلاد

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خالد الشرقاوي - وكالات

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انتهى، الثلاثاء، رسميا الحكم العسكري في تايلاند، بعد أداء الحكومة الجديدة برئاسة الجنرال السابق برايوت تشان أو تشا، القسم أمام ملك البلاد.

وقالت صحيفة "بانكوك بوست" اليومية التايلاندية إن "برايوت" الذي عينه الملك رئيسا للوزراء في 11 يونيو الماضي وحكومته، أدّوا القسم أمام الملك ماها فاجير الونغكورن في الصالة الرئاسية بالعاصمة بانكوك.

وقاد الجنرال السابق برايوت انقلابا عسكريا في 2014، ليحكم بعدها البلد ذي الأغلبية البوذية من خلال ما عرف باسم المجلس الوطني للسلام والنظام (مجلس عسكري).

وأضافت الصحيفة، أنه فور أداء الحكومة الجديدة للقسم انتهى حكم المجلس الوطني للسلام والنظام الذي قاد البلاد طوال 5 أعوام.

وقام الملك بعد تعيين برايوت رئيساً للوزراء، بتغيير 66 من أصل 200 قرار أصدرها المجلس منذ العام 2014.

وبحسب الصحيفة تعهدت الحكومة للملك "بالعمل من أجل الوطن والشعب".

ويترأس بايروت حكومة ائتلافية تضم 19 حزبا سياسيا ممثل في البرلمان.

وفي أول اجتماع للحكومة الجديدة ترأسه بايروت قال إنه "على الحكومة أن تجد طريقة لحل المشاكل في البلاد، وأن تنهي المشاكل غير الضرورية وترفع روح الوحدة الوطنية بين الشعب"

وأضاف إن أولوية الحكومة ستكون "الأمة ، والأديان ، والملك، والعامة". مشيرا إلى أن "الشعب يعلق آماله على الحكومة".

ومن المتوقع أن تقدم الحكومة برنامجها قبل انعقاد جلسة المجلس الأدنى للبرلمان التايلندي في 25 يوليو الجاري.

وتتمتع تايلند بنظام حكم ملكي دستوري منذ عام 1932.


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