  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:42 م
بحث متقدم
الجندي يبكي

خالد الجندي يبكي بشدة بسبب صورته على "FACE APP "

محمد صلاح

ظهور جديد لـ "صلاح" والجماهير تصدمه

خاشقجي

عقوبات جديدة على المتهمين بقتل «خاشقجي»

وزارة الصحة

«عيونك تهمنا».. «الصحة» تستنفر لمحاصرة «التراخوما»

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد

لهذا السبب.. رئيس صندوق النقد الدولي تعلن استقالتها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

تعبيرية

سابقة من نوعها..السعودية تسمح بفتح المحلات أثناء الصلاة

حفيظ دراجى ووالدة أبوتريكة

"دراجي" يزور والدة أبوتريكة ويتناول الغداء مع عائلته

الوقود

بعد زيادة الوقود..اعرف الأسعار «عشان محدش يستغلك»

صلاح

خناقة بين الأزهر والأهالي تصل البرلمان بسبب معهد«صلاح»

رسميًا.. رحيل خمسة لاعبين عن الزمالك

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

مرتضى منصور: تعاقدنا مع 5 صفقات من العيار الثقيل

#

رئيس الزمالك يكشف عن 3 لاعبين: مش هيدخلوا النادي تاني

#

مهاجم الزمالك على رادار الرجاء المغربي

#

خبر صادم لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية

الزمالك

مرتضى منصور

ميت عقبة

الأهلى والزمالك

سوق الإنتقالات

أعلن رئيس الزمالك اليوم الثلاثاء رحيل خمسة لاعبين عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة.

وحسبما ذكر الموقع الرسمي للزمالك فإن عماد فتحي ومحمد أشرف "روقا" انتقلا إلى صفوف سموحة لمدة موسم.

وكان عماد فتحي وروقا يلعبان في صفوف إنبي خلال الموسم الذي لم ينته بعد.

في الوقت ذاته فقد انتقل كل من أحمد رفعت ورزاق سيسيه وإسلام جمال إلى صفوف الاتحاد السكندري لمدة موسم كذلك.

وكان أحمد رفعت يلعب في صفوف إنبي أما إسلام جمال فكان يرتدي قميص طلائع الجيش، فيما كان رزاق سيسيه يتواجد مع زعيم الثغر بالفعل وتم تجديد إعارته فقط.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. رحيل خمسة لاعبين عن الزمالك
» أبوتريكة يرد على زيارة "دراجي" لمنزله بناهيا
» "كوتينيو" يؤكد اقترابه من الرحيل عن برشلونة
» أول تعليق من تركيا على اختطاف 10 بحارة أتراك في نيجيريا
» برشلونة يضحي بـ "كوتينيو" و"ديمبلي" مقابل خدمات "نيمار"
» ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لـ276.4 مليار جنيه
» توقيع عقوبات على من يسمح بزواج ابنته القاصر
» أول تعليق إماراتي على اختفاء ناقلة نفط بالمياه الإيرانية
» انتحار زوج بالمنوفية حزنًا على وفاة زوجته
» البورصة تربح 1.7 مليار جنيه
» "الصحة" توفر 20 مليون قرص للقضاء على البلهارسيا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"