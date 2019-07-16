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«الحوثيون» يعلنون استهداف مطار جيزان بالسعودية

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خالد الشرقاوي - متابعات

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أعلنت القوات التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية اليوم الثلاثاء، استهدافها مطار جيزان جنوب السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان أصدره مساء اليوم، "إن الطيران المسير نفذ عملية واسعة باتجاه مطار جيزان الإقليمي بعدد من طائرات "قاصف K2 ".

وأضاف العميد يحيى سريع أنه تمت إصابة الأهداف بدقة عالية.

وتابع قائلا إن العملية استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار، وأدت إلى تعطل الملاحة الجوية في المطار.

وختم بالقول: "إن هذه العملية تأتي في إطار الرد على الحصار المتواصل على الشعب اليمني".

ولم يتسن الحصول على تعليق من الجهات الرسمية بالسعودية.



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