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خالد الجندي يبكي بشدة بسبب صورته على "FACE APP "

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خالد الجندي

بكاء

مشايخ

قال الشيخ خالد الجندي، إنه تلقى رسالة من أحد الأشخاص وعندما قام بفتحها بكي بشدة، مؤكدًأ أن الرسالة كان بها صورة له ولكن بعد بلوغه سنًا كبيرًا.

وأضاف " الجندي" خلال تقديمه برنامج " لعلهم يفقهون" المذاع على قناة دي إم سي، أنه استخدم صورته للعظة وكشف أنه كان فى حاجة لعظة وهذه الصورة كانت فارقه.

وطالب الجندي جميع المواطنين باستخدام، "FACE APP " لتحويل صورتهم إلى لـ أشخاص عجوزة، وأن يتعظوا، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى من المشايخ أن ينشروا هذه الصور ويكتبون عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء فيه" اغتنم صحتك قبل سقمك وشبابك قبل هِرمك"

واستخدم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "FACE APP " تحويل صورهم الحالية إلى صور أخرى لهم بعد أن يتقدموا في العمر.


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