» "كوتينيو" يؤكد اقترابه من الرحيل عن برشلونة

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كوتينيو
كوتينيو

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الرحيل

نيمار

كوتينيو

عثمان ديمبلي

قام فيليب كوتينيو لاعب فريق برشلونة الحالي، بإزالة اسم ناديه من حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في إشارة إلى اقتراب رحيله عن صفوف النادي الكتالوني.

وظهر حساب البرازيلي، على موقع التواصل الاجتماعي بـ "إنستجرام" ليؤكد حقيقة رحيله خلال الفترة المقبلة، كما أعلنت تقارير الصحف اقتراب عودته إلى فريق ليفربول مرة أخرى.

وكانت تقارير الصحف الإسبانية، أكدت رحيل البرازيلي عن قلعة كتالونيا مع وجود صفقة تبادلية لعودة نيمار لاعب باريس سان جيرمان الحالي لناديه السابق.

جدير بالذكر أن فيليب كوتينيو، انضم لفريق برشلونة الموسم الماضي بمبلغ 120 مليون يورو + 40 مليون يورو كمتغيرات لمدة خمسة مواسم بشرط جزائي وصل إلى 400 مليون يورو.

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