» برشلونة يضحي بـ "كوتينيو" و"ديمبلي" مقابل خدمات "نيمار"

قدم نادي برشلونة عرضه الأول لضم نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك وفقا لشبكة "إي إس بي إن".

وقال التقرير إن برشلونة قدم عرضا يقدر بـ40 مليون يورو، بجانب خدمات الثنائي فيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي.

ويرى برشلونة أنه قد عوض القيمة المالية التي باع بها نيمار إلى سان جيرمان وتقدر بـ222 مليون يورو، بجانب منحه مبلغا ماليا يقدر بـ40 مليون يورو.

وكان كوتينيو قد انضم إلى برشلونة في يناير 2018 بمبلغ 120 مليون يورو، أما ديمبيلي فانضم بمبلغ 105 مليون يورو في صيف 2018، ما يجعل مجموع سعرهما 225 بالنسبة للنادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة "أس" الإسبانية إلى أن باريس سان جيرمان رفض ذلك العرض جملة وتفصيلا، وإلى رغبة النادي الفرنسي في الحصول على 222 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن باريس سان جيرمان ليس مهتم ببيع صاحب الـ27 عاما بمبلغ أقل من 222 مليون يورو، مشددا على رغبته الكاملة في الحصول على القيمة المالية التي دفعها لضمه إن لم يكن أكثر.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان والعودة لبرشلونة.

وكان نيمار قد تأخر في الانضمام لمعسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد مما جعل النادي الفرنسي يأخذ التدابير اللازمة ويقرر الموافقة على رحيله حال وصول عرض مناسب.

ومن جانبه عرض برشلونة 3 لاعبين، بالإضافة لمبلغ مالي من أجل الحصول على خدماته مرة أخرى رغم تعاقد الفريق مع أنطوان جريزمان.

واجتمع نيمار اليوم بليوناردو المدير الرياضي للفريق الفرنسي لمدة 3 ساعات اجتماعا "متوترا" بحسب الصحافة الإسبانية مما يجعل سفره إلى الصين مع الفريق محل شك.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 وأصبح أغلى لاعب في العالم بعدما دفع النادي الفرنسي الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب والبالغ 222 مليون يورو.