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أول تعليق من تركيا على اختطاف 10 بحارة أتراك في نيجيريا

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خالد الشرقاوي - وكالات

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أعلنت الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أنها تراقب عن كثب ملف اختطاف 10 بحارة أتراك من أصل 18، كانوا على متن سفينة تركية قبالة سواحل نيجيريا.

وقالت الوزارة في بيان "تعرضت سفينة شحن ترفع العلم التركي لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا أثناء توجهها من الكاميرون إلى كوت ديفوار مساء 13 يوليو".

وأشار البيان إلى أن بعض البحارة الأتراك تعرضوا للاختطاف في الهجوم، وأن السفينة جرى نقلها إلى مرفأ تيما بجمهورية غانا عقب مغادرة القراصنة لها.

وتابع البيان "أجرينا الاتصالات الضرورية مع السلطات في نيجيريا وغانا لضمان إطلاق سراح مواطنينا المختطفين، ووزارتنا ومؤسساتنا المعنية تتابع الملف عن كثب".


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