ظهور جديد لـ "صلاح" والجماهير تصدمه

نشر النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيما كانت ردود متابعيه على التغريدة غير متوقعة، حيث لاقت العديد من الانتقادات، على خلاف العادة.

وظهر "صلاح" في الصورة التي لم يصحبها أي تعليق، جالسًا يضع قدمًا على قدم وهو منشغلًا بهاتفه المحمول، في حين كانت ردود المغردين غير متوقعة وقوبلت هذه الصورة بالسخرية، حيث قال أحد المعلقين "محرز فخر العرب" وأضاف آخر "محرز فخر العرب في نهائي البطولة الافريقية ورجل المواقف الصعبة"، وعلق أحدهم " مش قالو اعتزل دوليا اعتزل واخلص".

وكان النجم المصري محمد صلاح قد تعرض في الفترة الأخيرة لانتقادات لاذعة من قبل العديد من الجماهير المصرية، بعد خروج المنتخب المصري من كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، وخاصة بعد دعمه الواضح للاعب عمرو وردة بعدما تم وقفه لاتهامه بالتحرش الجنسي.

فيما زادت حملة الانتقادات على اللاعب بعدما قاد النجم الجزائري رياض محرز والنجم السينغالي ساديو ماني، فريقهما للوصول للدور النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بمصر.



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