«الخيانة»..طليقة على ربيع على خطى زوجة أحمد الفيشاوي

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على ربيع وزوجته قبل الطلاق
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محمد فضل- متابعات

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على ربيع

طليقة

الخيانة

زوجة أحمد الفيشاوي

فاجأت ندى محمود (مطلقة الفنان علي ربيع)، أصدقاءها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمنشور تحدثت فيه عن الخيانة الزوجية وحقوق المرأة في الإسلام.

وجاء في مضمون المنشور الذي شاركته ندى محمود على فيسبوك، عدة نقاط فندت حقوق المرأة في الإسلام إلى ما يلي:

1- إذا خان الرجل "زوجته" رجم حتى الموت.

2- إذا تزوج مرة ثانية ولم يعدل بينهما حشر يوم القيامة شقه مائل.

3- إذا كتب لها مهرا ولم يعطها إياه فهو سارق.

4- إذا طلقها لا يحق له أن يأخذ شيئا مما أعطاه لها.

5- إذا أكل حقها في الميراث فقد تعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فهو ظالم نفسه.

6- إذا ضربها وأهانها فهو لئيم وإذا أكرمها فهو كريم.

7- إذا هجرها أكثر من أربعة أشهر لها الحق بالتفريق.

8- لا يحق له أن يعاملها كأمه وإن قال لها أنت علي كظهر أمي سيصوم 60 يوما أو يعتق رقبة أو يطعم 60 مسكينا.

9- إذا كرهها فليصبر فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.

10- وإذا طلقها فعليه أن لا ينسى فضلها.

11- وإذا افترقا لا يحرمها أولادها وعليه نفقتهم

12- مالها حرة فيه إن تصدقت عليه فلها أجران وإن منعته فلا يحق له السطو عليه.

13- أي إعتداء عليها يعاقب عليه بمثل ما اعتدى عليها.

وهو مسؤول عنها في طعامها ومشربها ومسكنها وملبسها ضمن قدراته المالية .

14- قوامته عليها تكليف وطاعتها له جهاد في سبيل الله.

15- إن أمرها بالمعروف أطاعته وإن أمرها بغيره فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

16- و لأجلها خاض النبي حربا ضد بني قينقاع.

17- و للدفاع عنها كان الموت شهادة في سبيل الله.

18- و لأجلها حرك المعتصم جيشه الى عمورية.

19- و لسمعتها وضع الله حد القذف ثمانين جلدة.

وعلقت إحدى صديقات ندى محمود على منشورها بأنه لا يوجد رجل يفعل كل ذلك، لترد عليها ندى قائلة: «أكيد في دوري كويس وشوفيلي معاكي».

يأتي ذلك بعد أن أعلنت ندى محمود، يوم الجمعة 19 أبريل 2019، عبر حساباتها الرسمية على السوشيال ميديا، عن انفصالها من علي ربيع، بعد فترة زواج لم تستمر كثيرًا، إذ تزوج ربيع من ندى في أواخر عام 2017، بحفل زفاف اتسم بالخصوصية بعيدًا عن عدسات الصحافة والإعلام، واستقبل الثنائي مولودتهما الأولى «مليكة» في العام الماضي 2018.


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