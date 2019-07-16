لهذا السبب.. رئيس صندوق النقد الدولي تعلن استقالتها

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مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد
مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد

خالد الشرقاوي - متابعات

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قدمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، استقالتها من منصبها، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الاستقالة ستدخل حيز التنفيذ من 12 سبتمبر المقبل.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في بيان: إنها "التقت مع المجلس التنفيذي، وقدمت استقالتها من الصندوق بداية من 12 سبتمبر 2019".

وأوضحت لاجارد أن "عملية ترشحي لمنصب رئيس البنك المركزي الأوروبي، والوقت الذي ستتخذه، جعلتني اتخذ هذا القرار، لصالح الصندوق، حيث سيسهل من عملية اختيار خلفا لي".

وولدت كريستين لاجارد في باريس في عام 1956 وأتمت تعليمها الثانوي في مدينة "لو هافر" الفرنسية ثم التحقت بمدرسة "هولتون آرمز" في بيثيزدا التابعة لولاية ميريلاند الأمريكية.

ثم تخرجت بعد ذلك في كلية الحقوق بجامعة باريس10، وحصلت على درجة الماجستير من معهد العلوم السياسية في مدينة "إكس أون بروفونس" الفرنسية.

وبعد التحاق "لاجارد" بنقابة المحامين الفرنسية أصبحت شريكا في مؤسسة المحاماة الدولية "بيكر آند ماكينزي" حيث تخصصت في الشئون العمالية، وممارسات مكافحة الاحتكار، وعمليات الدمج والاستحواذ. وفي عام 1995 أصبحت عضوا في اللجنة التنفيذية للمؤسسة، وفي 1999 أصبحت رئيسا للجنة التنفيذية العالمية لمؤسسة "بيكر آند ماكينزي" ثم رئيسا للجنة الإستراتيجية العالمية في 2004.

وقد انضمت إلى صفوف الحكومة الفرنسية في يونيو 2005 حين تقلدت منصب وزير التجارة الخارجية. وبعد فترة قصيرة شغلت فيها منصب وزير الزراعة والثروة السمكية، أصبحت في يونيو 2007 أول سيدة تتولى وزارة المالية والاقتصاد في أحد بلدان مجموعة السبعة. وفي الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2008 كانت رئيسا لمجلس الشئون الاقتصادية والمالية التابع للاتحاد الأوروبي والذي يضم وزراء الاقتصاد والمالية في الاتحاد الأوروبي، وساهمت في دعم السياسات الدولية المتعلقة بالرقابة والتنظيم الماليين وتعزيز الحوكمة الاقتصادية العالمية. وأثناء رئاستها لمجموعة العشرين ممثلة لفرنسا التي تولت رئاسة المجموعة لعام 2011، أطلقت برنامج عمل واسع النطاق لإصلاح النظام النقدي الدولي.

وفي 5 يوليو 2011، أصبحت السيدة كريستين لاجارد المدير العام الحادي عشر لصندوق النقد الدولي، وأول سيدة تتولى هذا المنصب. وفي 19 فبراير 2016، اختارها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لشغل منصب المدير العام لفترة ولاية ثانية مدتها خمس سنوات بدأت في 5 يوليو 2016.


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