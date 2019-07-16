سابقة من نوعها..السعودية تسمح بفتح المحلات أثناء الصلاة

16 يوليه 2019 - 05:45 م

أكد حساب العربية عاجل نقلاً عن مصادر لم يكشف عنها أن قرار السماح بفتح المحلات التجارية 24 ساعة يشمل “أوقات الصلوات” .

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد قرر اليوم الثلاثاء السماح بفتح المحلات التجارية 24 ساعة .

وقد اشتمل القرار على وضع ضوابط تنظم آلية العمل خلال الليل والنهار وذلك لضمان نجاح تنفيذه وتحقيق الأهداف المرجوة ، والقرار ليس إلزامياً والخيار بيد رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والمؤسسات والشركات.

ويمثل القرار أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة للقطاع الخاص ورواد الأعمال من خلال توفير البيئة المناسبة للعمل عبر تعديل الأنظمة والتشريعات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية.



