» انتحار زوج بالمنوفية حزنًا على وفاة زوجته

أقدم زوج بمركز تلا في محافظة المنوفية، على الانتحار بتناول حبة الغلة القاتلة "مادة سامة"، بسبب سوء حالته النفسية حزنًا على وفاة زوجته.

وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى تلا المركزى "مصطفى.م.م" 33 سنة"، مقيم بقرية بمم التابعة لمركز تلا، مصابا بحالة تسمم وتم تحويله إلى قسم السموم بمستشفى شبين الكوم الجامعى بشبين الكوم ولكنه فارق الحياة عقب وصوله.

وبالانتقال والفحص وسؤال والدته، قررت تناوله قرصا لحفظ الغلة لسوء حالته النفسية وحزنه على وفاة زوجته، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.