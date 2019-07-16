"دراجي" يزور والدة أبوتريكة ويتناول الغداء مع عائلته

16 يوليه 2019 - 05:24 م

حرص الإعلامى الجزائرى حفيظ دراجى، مذيع قناة "بين سبورت"، على زيارة منزل نجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق محمد أبوتريكة، بقرية ناهيا، وتناول الغداء مع عائلته.

وقال "دراجى"، فى منشور له عبر حسابه على موقع "تويتر": "أحلى جلسة وأحلى غذاء بلدي مع أحلى عائلة في قرية ناهية نواحي القاهرة وسط العائلة المحترمة لعزيزي وأخي محمد أبوتريكة".

كما تقدم "دراجى"، بالشكر لأسرة نجم منتخب مصر السابق على الحفاوة والمودة وعلى دعوات والدة الكابتن أبوتريكة بالفوز للمنتخب الجزائري.

ويتواجد "دراجى"، خلال هذه الأيام فى القاهرة، بالتزامن مع بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتى تستضيفها مصر، حيث وصل منتخب بلاده إلى المبااة النهائية، والتى تقام مساء الجمعة القادم أمام السنغال.