  • الثلاثاء 16 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر07:43 م
بحث متقدم
الجندي يبكي

خالد الجندي يبكي بشدة بسبب صورته على "FACE APP "

محمد صلاح

ظهور جديد لـ "صلاح" والجماهير تصدمه

خاشقجي

عقوبات جديدة على المتهمين بقتل «خاشقجي»

وزارة الصحة

«عيونك تهمنا».. «الصحة» تستنفر لمحاصرة «التراخوما»

مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد

لهذا السبب.. رئيس صندوق النقد الدولي تعلن استقالتها

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية جديدة

تعبيرية

سابقة من نوعها..السعودية تسمح بفتح المحلات أثناء الصلاة

حفيظ دراجى ووالدة أبوتريكة

"دراجي" يزور والدة أبوتريكة ويتناول الغداء مع عائلته

الوقود

بعد زيادة الوقود..اعرف الأسعار «عشان محدش يستغلك»

صلاح

خناقة بين الأزهر والأهالي تصل البرلمان بسبب معهد«صلاح»

خناقة بين الأزهر والأهالي تصل البرلمان بسبب معهد«صلاح»

آخر الأخبار

صلاح
صلاح

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

صلاح ينقذ مطربة شهيرة من أزمة كبرى بسبب "تغريدة" غير موفقة

#

وصايا ثمينة من شيخ الأزهر لـ"صلاح"

#

شاهد.. خناقة في البرلمان التونسي بسبب«مرسي»

#

خناقة بين أمير سعودي وإعلامي قطري بسبب فنانة مصرية

البرلمان

مجلس النواب

محمد صلاح

محافظة الغربية

مركز بسيون

تقدم نواب محافظة الغربية بطلبات إحاطة عاجلة إلى رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم للمطالبة بإنقاذ المبنى الذي تبرع به اللاعب محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم، وفريق ليفربول الإنجليزي في قريته نجريج، وتجاوزت تكلفة بنائه 12 مليون جنيه، وتحويله إلى مدرسة بناء على رغبة الأهالي.

وتقدم النواب سمير الخولي وسامح حبيب وخالد مصباح وفؤاد حسب الله، الثلاثاء، بطلبات إحاطة عاجلة تطالب رئيس الوزارة بسرعة التدخل لإنقاذ مبنى محمد صلاح بقرية نجريج مسقط رأسه بالغربية بعد أن «اكتشف أهالي القرية أن كثافة الفصل داخل المدرسة الوحيدة الموجودة بالقرية 63 طالبا، وكثافة المعاهد الأزهرية خالية، وأن 3 معاهد أزهرية بجوار القرية تم إغلاقها، وأنه في حالة تخصيص المبنى كمعهد أزهري لن يستفيد منه أحد».

من جانبه، كشف الحاج صلاح غالي، والد النجم محمد صلاح، أن «أهالي القرية أعلنوا رفضهم تخصيص المبنى كمعهد أزهري، وأنهم في أشد الحاجة إلى مدرسة وتقدموا بشكاوى جماعية لرئيس الوزراء لإنهاء المشكلة بسبب إصرار مسئولي الأزهر على تخصيص المبنى كمعهد أزهري، بالرغم أن صلاح هو من تكفل ببناء المعهد، وأن الأرض المقامة عليه تبرع بها أهالي القرية».

وأضاف المهندس أحمد عبدالحميد، المشرف العام على بناء المبنى، أنه «فوجئ بمسؤولى الأزهر يرفضون طلب الأهالي، بالرغم أنهم لا علاقة لهم بالمبنى وأن صلاح هو من تبرع ببنائه بالكامل، وأن الأهالي طلبوا منه تخصيص المبنى كمدرسة، وأن هيئة الأبنية التعليمية وافقت، ولكن الأزهر يرفض التخلى عن المبنى بدون أي أسباب منطقية، وأن الأهالى يطالبون بسرعة إنهاء الأزمة قبل بداية العام الدراسي».



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أساقفة "كي جي 2 "

القس مكاريوس فهيم قليني

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور

المؤشرات الدولية واستهداف الأمم!

محمد الخضيري
شارك معنا

اخترنا لك

» رسميًا.. رحيل خمسة لاعبين عن الزمالك
» أبوتريكة يرد على زيارة "دراجي" لمنزله بناهيا
» "كوتينيو" يؤكد اقترابه من الرحيل عن برشلونة
» أول تعليق من تركيا على اختطاف 10 بحارة أتراك في نيجيريا
» برشلونة يضحي بـ "كوتينيو" و"ديمبلي" مقابل خدمات "نيمار"
» ارتفاع استثمارات الأجانب في أذون الخزانة لـ276.4 مليار جنيه
» توقيع عقوبات على من يسمح بزواج ابنته القاصر
» أول تعليق إماراتي على اختفاء ناقلة نفط بالمياه الإيرانية
» انتحار زوج بالمنوفية حزنًا على وفاة زوجته
» البورصة تربح 1.7 مليار جنيه
» "الصحة" توفر 20 مليون قرص للقضاء على البلهارسيا

استطلاع رأي

برأيك.. من الفريق الأقرب للفوز ببطولة أمم أفريقيا؟

  • عشاء

    08:35 م

  • فجر

    03:28

  • شروق

    05:07

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:05

  • عشاء

    20:35

من الى
الوقود
أطباء (أرشيفية)
أرشيفية
أسعار الخادمات نار.. والأجانب بالدولار
«من فات قديمه تاه».. لغتنا الجميلة حفظت "الملاهى" و "الدواهى"