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"الوطنية للصحافة" تتولى صرف مكافأة نهاية الخدمة

الحياة السياسية

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أحمد سالم

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الصحفيين

الصحف القومية

الوطنية للصحافة

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة، قرارًا بأن تتولى بنفسها صرف قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، بإرسال قيمة المكافأة إلى الحسابات البنكية والبريدية للمستحقين مباشرة، دون تحويلها للمؤسسات بعد تلقيها شكاوى من تأخر بعض المؤسسات في صرف تلك المكافآت في مواعيدها.

وطالبت الهيئة من رؤساء مجالس إدارات الصحف موافاتها بأرقام تليفونات المستحقين، وصورة معتمدة من بطاقة الرقم القومي ورقم الحساب البنكي الشخصي أو البريدي، لتتولى بنفسها تحويل المبالغ مباشرة إلى المستحقين.

وأكدت الهيئة أنها تبذل جهدها لتقليص مدة الانتظار، وتمكنت من تدبير المكافأة لمن أحيلوا للتقاعد خلال أشهر يناير وفبراير ومارس 2018، وطلبت نشر أسماء المستحقين في لوحات الإعلانات بمختلف المؤسسات.

وفي حالة وفاة المستحق لمكافأة نهاية الخدمة، ذكر بيان الهيئة أنه سيتم إرسال قيمة المكافأة المستحقة للمؤسسات الصحفية القومية، لصرفها طبقًا للأوضاع القانونية.


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