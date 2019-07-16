دولة عربية تعيد العلاقات مع قطر

16 يوليه 2019 - 04:30 م

أعلن الأردن، اليوم الثلاثاء، استعادة العلاقات مع قطر بشكل كامل، وذلك بعد عامين من سحب سفيرها لدى الدوحة.

وعين الأردن سفيرا جديدا له في قطر في خطوة باتجاه عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد عامين من سحب عمان سفيرها تضامنا مع دول عربية قطعت العلاقات مع الدوحة.

ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع العاهل الأردني الملك عبد الله في مطار عمان العسكري، 20 نوفمبر 2018.

وأعلنت الحكومة الأردنية تعيين زيد مفلح اللوزي، سفيرا للبلاد في قطر، والموافقة على السفير القطري المرشح للأردن سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني.

وقال بيان للحكومة الأردنية، اليوم الثلاثاء، "وافقت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على قرار حكومة دولة قطر ترشيح سعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي".

وأضاف البيان "قامت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 5199 بتاريخ 2019 المتضمن الموافقة على تسمية سعادة السفير السيد زيد مفلح اللوزي سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة قطر".

وخفضت عمان مستوى تمثيلها الدبلوماسي في قطر في يونيو 2017 بعد أيام من قرار السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطع جميع العلاقات مع قطر متهمة إياها بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.



