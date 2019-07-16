» البورصة تربح 1.7 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وربح رأس المال السوقي نحو 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 729.494 مليار جنيه.

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 13721 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 2023 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 16847 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 531 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1376 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 465 نقطة.

وعلي صعيد التداولات فقد سجلت أحجام التداول على الأسهم 134.4 مليون ورقة مالية بقيمة 497.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.2% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.51%، والعرب على 6.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 46.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.80%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.4 مليون جنيه، 23.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 9.4 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 3.1 مليون جنيه، 16.9 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت 43 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.