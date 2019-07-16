صدمة جديدة لـ"تريزيجية" بعد الخروج من "الكان"

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يبدو أن اللاعب محمد حسن "تريزيجية" علي موعد جديد مع الإحزان حيث فشل مفاوضات رحيله لأي من الأندية الراغبة في ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بالدوري الانجليزي.

وكان تريزيجيه على مشارف الرحيل عن قاسم باشا، بعد وصول أكثر من عرض رسمي لضمه، قبل أن يعلن النادي التركي، عودة الفرعون للمشاركة في التدريبات التأهيلية استعداداً للموسم الجديد رفقة الفريق، ليشير بذلك إلى استمراره بين صفوف الفريق الذي توج معه بلقب الأفضل في الدوري التركي.

وأكدت صحفية «ذا صن» الإنجليزية، أن إدارة قاسم باشا رفعت قيمة الاستغناء عن خدمات تريزيجيه، لتصبح 15 مليون يورو بدلاً من 10، الأمر الذي عرقل انتقاله لأستون فيلا، الذي أبدى رغبته في الظفر بلاعب الفراعنة، بمقابل مادي 9 مليون يورو فقط، وقوبلت مفاوضات الفريق الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه أحمد المحمدي  بالرفض.


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