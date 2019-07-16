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بعد إصداره 7 قرارات مهمة..

الملك سلمان يتوجه إلى نيوم.. ما السبب؟

الحياة السياسية

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان

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نيوم

قرارات ملكية

 ذكرت وكالة "واس" السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز توجه إلى نيوم لقضاء بعض الوقت للراحة والاستجمام، وذلك بعد ترؤسه رئاسة الوزراء، وإصداره 7 قرارات ملكية جديدة.

ونشرت الوكالة، عبر حسابها الرسمي "تويتر" أبرز القرارات، بالترتيب:

أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (156 / 42) وتاريخ 15 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية حماية طيور الماء الأفريقية أور-آسيوية المهاجرة .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانياً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (166 / 44) وتاريخ 17 / 9 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بنين في مجال خدمات النقل الجوي.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً:

بعد الاطلاع على خطة التنفيذ المحدثة لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (137 / 37) وتاريخ 18 / 8 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء استثناء القادمين للعمرة وزيارة المسجد النبوي من حكم حظر التنقل خارج نطاق مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة الوارد في الفقرة (أ) من المادة (3) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 42) وتاريخ 18 / 10 / 1404هـ .

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك .

رابعاً:

قرر مجلس الوزراء نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (مهرجان الجنادرية) ، من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة .

خامساً:

قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة ، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية – وفقاً للاعتبارات التي يقدرها –كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة .

سادساً:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (117 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ ، ورقم (188 / 48) وتاريخ 21 / 10 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً:

وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:

1 – ترقية أحمد بن محمد بن عبدالله العيوني إلى وظيفة (مستشار ميزانية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع .

2 – ترقية سعيد بن أحمد بن علي شويل إلى وظيفة (وكيل الأمين لشؤون البلديات) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة المنطقة الشرقية .

3 – ترقية بندر بن عبدالله الجبر الرشيد إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للرياضة .

4 – ترقية يوسف بن إبراهيم بن صالح الزاكان إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك .

5 – ترقية محمد بن مرضي بن دخيل الله المحمادي إلى وظيفة (مدير عام جمرك) بالمرتبة الرابعة عشرة بالهيئة العامة للجمارك .

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه .


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