» أب يغتصب ابنته الرضيعة وينشر الفيديو على الإنترنت

16 يوليه 2019 - 02:20 م

أقدم أب أمريكى على اغتصاب طفلته الرضيعة ثم نشر فيديو الاغتصاب على الإنترنت.

البداية عندما سجل المتهم 4 مقاطع فيديو وهو يتحرش بابنته الرضيعة ويغتصبها على مدى 23 شهرًا، منذ أن كانت تبلغ من العمر عامًا واحدًا فقط.

ولم يكتفِ "الأب"، بذلك بل قام بتسجيل الواقعة الشنيعة لنفسه فقط، بل نشر فيديو مدته 8 دقائق، والذي أظهر طفلته تصرخ وتبكي بينما كان يغتصبها، على شبكة الإنترنت المظلم.

وحكمت محكمة فلوريدا على جيمس بالسجن 70 عامًا، إضافة لتعهده بالتعاون مع وزارة الأمن القومي الأمريكية في القبض على أعضاء آخرين في حلقة "غلمانيين" عبر الإنترنت والشهادة ضدهم.