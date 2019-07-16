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قراصنة يختطفون 10 بحارة أتراك
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متابعات-علا خطاب
أعلنت شركة شحن تركية أن قراصنة اختطفوا 10 بحارة أتراك قبالة ساحل نيجيريا، جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة العربية فى خبر عاجل قبل قليل، وسنوافيكم بالتفاصيل..
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