بريطانيا: مؤسس ويكيليكس لن يحكم عليه بالإعدام

16 يوليه 2019 - 01:50 م

أعلن آلان دانكان، وزير الدولة البريطاني لأوروبا والأمريكتين، خلال زيارة إلى الاكوادور أمس أن مؤسس ويكيليكس الأسترالي جوليان أسانج لن يسلم إلى بلد يمكن أن يحكم عليه بالإعدام.

وقال دانكان في مؤتمر صحفي عقده في كيتو، هذا "شرط أساسي للاتفاق الذي توصلنا إليه، بألا نسمح بأن يسلم إلى بلد يمكن أن يحكم عليه فيه بالإعدام، وتبقى هذه الضمانة قوية".

وتتهم الولايات المتحدة جوليان أسانج بالتجسس وطالبت بتسليمه، وستعقد الجلسة للنظر في هذا الطلب في أواخر فبراير 2020 في المملكة المتحدة.

وتأخذ عليه الولايات المتحدة أنه عرض للخطر بعضا من مصادرها عندما نشر في 2010 عبر ويكيليكس 250 برقية دبلوماسية وحوالى 500 الف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركي في العراق وافغانستان. وتتهمه ايضا ب"التآمر" مع المحللة العسكرية السابقة تشيلسي مانينغ، التي تقف وراء هذا التسريب غير المسبوق.

لجأ أسانج الأسترالي في العام 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن وظلّ فيها لغاية 11 أبريل الماضي حين اعتقلته الشرطة البريطانيّة بعد سحب كيتو حقّ اللجوء منه.

ووضع على الفور في الاعتقال ثم حكم عليه بالسجن 50 أسبوعا في الأول من مايو لانتهاكه شروط حريته المؤقتة.

وأكدت الحكومة الإكوادورية أنها تلقت ضمانات خطية من لندن، عندما سحبت اللجوء من هذا الأسترالي، بأنه لن يسلم إلى دولة يمكن أن يتعرض فيها للتعذيب أو عقوبة الإعدام.

وقد وجهت الولايات المتحدة 18 تهمة الى جوليان أسانج، ويبلغ تراكم العقوبات عن جميع هذه التهم حوالي 175 عاما في السجن.

وتجيز السلطات الفيدرالية الأميركية عقوبة الإعدام للجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، بما في ذلك التجسس، كما يفيد موقع مركز معلومات عقوبة الإعدام.