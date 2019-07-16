"الخطيب" يفتح تحقيقًا بسبب كارثة معسكر إسبانيا

16 يوليه 2019 - 01:39 م

فتح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، تحقيقًا بسبب لعب النادي مباراة مع فريق للهواة خلال المعسكر التدريبي المقام بإسبانيا.

وقال الصحفي إيهاب الزلاقي عبر حسابة الخاص بـ"تويتر": "الأهلى كان بيلاعب فريق إسبانى اسمه أوكام من فرق الهواة.. ماشى أهو معسكر تدريبى.. وتقدم الأهلى بسبعة أهداف".

وتابع: "الماتش لم يكتمل لأن فريق الهواة لعب اللقاء بالبراعم والشباب مش حتى بالفريق الأول!!"

وأتم تغريدته بقوله: "يقال إن الخطيب فتح تحقيق.. بس اللى بيحصل للأهلى ده بهدلة وقلة قيمة فعلا!".

وكان الأهلي قد نجح فى تحقيق فوز عريض بنتيجة 9 أهداف نظيفة على حساب نظيره فريق سوكر سمارت الإسباني في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب لافينكا بمدينة اليكانتي ضمن معسكر الإعداد الخارجي فى إسبانيا استعدادا لاستئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز حيث تتبقى للأحمر مباراتان ألأمام المقاولون والزمالك.