» عاطل يقتل خالته بحيلة شيطانية فى باب الشعرية

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باب الشعرية

عاطل يقتل خالته

شهدت منطقة باب الشعرية حادثًَا بشعًا، حيث خطط موظف لقتل خالته المسنة بالاتفاق مع صديقه لسرقتها مستغلًا إقامتها بمفردها داخل شقتها فى دائرة القسم.

البداية عندما وردت معلومات لقسم باب الشعرية من "ميرفت.ر.م" 42 سنة، مدرسة، والتى أفادت بعثورها على والدتها "زهيرة.ف.م" 67 سنة، ربة منزل، مقتولة داخل شقتها فى باب الشعرية.

ومن خلال التحريات تم التوصل أن وراء ارتكاب الجريمة، "خالد.م.ص" 19 سنة، موظف سابق بشركة تجارية، وهو نجل شقيقة المجنى عليها، وصديقه "عبد العزيز.م.م" 22 سنة، موظف سابق بذات الشركة، تم ضبطهما.

كشفت التحقيقات والمناظرة أن الجثة لمسنة، والجثة موثوقة اليدين والقدمين ومعصوبة العينيين، وبالفحص تبين سرقة مشغولاتها ومبلغ 1000 جنيه.

واعترف المتهم الأول بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه أن خالته تقيم بمفردها، فاتفق مع صديقه على التخلص منها وسرقة مصوغاتها وما تحتفظ به من أموال، وتوجها لمسكنها وطرقا الباب مدعين أنهما محصلان شركة المياه وفور فتحها الباب قاما برش إسبراى مخدر على وجهها.

ثم قام الأول بتكميم فمها بقطعة قماش وتوثيق يديها وقدميها وتعصيب عينيها بسلك الهاتف الخاص بالمنزل حتى فارقت الحياة.


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