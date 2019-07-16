وصف إعلامية جزائرية لـ"صلاح" يثير الجدل

علقت الإعلامية الجزائرية، آنيا الأفندي، على المقارنة التي يجريها رواد التواصل الاجتماعي بين محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، وبين رياض محرز، نجم الجزائر ومانشستر سيتي الإنجليزي، واصفة إياهما بـ"الشمس والقمر".

وكتبت "الأفندي" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قائلة: "محمد صلاح مثل الشمس.. ورياض محرز مثل القمر ..كلاهما يبعثان الجمال والنور والأمل والسرور إلى قلوبنا....فيكفيكم مقارنة بينهما".

ولاقت التغريدة تفاعلا كبيرا، وجاءت التعليقات كالآتي "أبطالنا"، "كل لاعب فخر لبلده نقطة انتهى يكفينا محرز يكون فخر للجزائر فقط"، إلا أن البعض رفض الوصف واتهمها بالتحيز لصلاح.