وفاة أسير فلسطينى بعد أقل من شهر على اعتقاله

16 يوليه 2019 - 11:50 ص

توفي الأسير الفلسطيني، نصر طقاطقة، في العزل الانفرادي بسجن "نيتسان" الإسرائيلي في الرملة، بعد أقل من شهر على اعتقاله، بحسب ما أفادت "سكاي نيوز".

وقال مدير مكتب هيئة الأسرى ببيت لحم، منقذ أبو عطوان، إن السلطات الإسرائيلية تتحمل مسؤولية وفاة الأسير الذي ما يزال في العشرينات من العمر، وجرى توقيفه في مطلع يوليو الجاري.

وأضاف أبو عطوان أن الراحل كان يعاني من مشاكل في التنفس وأمراض أخرى، وتم تزويد ضابط المخابرات الإسرائيلي الذي حضر لاعتقاله بالتقارير الطبية كاملة.

وأوضح التقرير الذي جرى تقديمه للسلطات الإسرائيلية، أن الموقوف لا يستطيع البقاء في الأماكن المغلقة، كما أنه بحاجه لمكان مفتوح من أجل استمرار عملية التنفس بشكل طبيعي.

وفي المقابل، نفى أقارب المعتقل الراحل أن يكون ابنهم قد عانى من أي أمراض سابقة قبل دخول السجن.