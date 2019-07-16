الزواج الأبيض.. الشراكة الحرام بين الجنسين بإيران

16 يوليه 2019 - 11:32 ص

انتشرت ظاهرة "الزواج الأبيض" بين الشباب والشابات في إيران منذ ما يقرب العقدين، حيث يسمى هذا الارتباط بالفارسية ” ازدواج سفيد” وهو اتفاق شفهي بين شاب وشابة على العيش المشترك كزوجين، لكن دون إضفاء أي صفة شرعية أو قانونية ودون التزام أي من الطرفين بأي حقوق أو واجبات.

وحول ماهية هذا الزواج فهو يشبه العلاقة الحميمية بين الأصدقاء المنتشرة على نطاق واسع في الدول الغربية، إذ إنه غير موثق بعقد رسمي أو عرفي؛ بينما انتشرت الظاهرة على نطاق واسع في المدن الكبيرة مثل العاصمة طهران.

وعلى جانب آخر، قتل مؤيدو هذا الزواج، إن القيود التي تفرضها السلطات عليهم ومنعهم من العيش بشكل طبيعي، لا يسعهم إلا أن يعيشوا كما يشاؤون وليس كما تشاء السلطات لأن حياتهم الخاصة ملك لهم، وفقا لـ "صدى" السعودية.