أديب: "خلوا بالكم انتقام الإخوان هيكون مر"

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الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

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الكويت

الإخوان

عمرو أديب

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حذر الإعلامي عمرو أديب من انتقام تنظيم الإخوان، عقب قيام السلطات الكويتية بالقبض على خلية إخوانية مصرية.

وأضاف "أديب"، من خلال برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن التحقيقات مع الإرهابي هشام عشماوي في مصر أظهرت عملاء لتنظيم الإخوان في عدد من الدول العربية.

وتابع أديب قائلا : "نخلي بالنا عشان الإخوان بيكون انتقامهم مر في الحالات اللي زي ديه، قدروا يقعدوا في دول عربية كتيرة وينشئوا فيها مراكز تجارية، حالة فزع إخوانية غير عادية".

وأكد "أديب" أن قيام السلطات الكويتية بالقبض على الخلية الإخوانية قرار شجاع، قائلا: "الضربة اللي حصلت في الكويت للإخوان كانت مؤلمة، الإخوان دلوقتي بيتم ضربهم في أهم الأماكن اللي كانت بتتخيل أنها آمنة فيها".

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