» كوريا الشمالية تحذر من المناورات الأمريكية

16 يوليه 2019 - 11:06 ص

حذرت كوريا الشمالية الثلاثاء من أن المناورات العسكرية الأمريكية-الكورية الجنوبية التي ستجري الشهر المقبل "ستؤثر" على المحادثات المقترحة في الملف النووي بين بيونج يانج وواشنطن.

يأتي ذلك كأول موقف كوري شمالي حول هذه المسألة منذ أن وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال لقاء مفاجئ في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين على استئناف محادثات نزع الأسلحة النووية لبيونج يانج المجمدة.