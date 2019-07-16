» رفضت أسرته الخطوبة.. فانتحر

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انتحر ميكانيكي في العقد الثاني إثر تناوله حبة غلة سامة اعتراضًا على رفض أسرته الارتباط بفتاه على علاقة عاطفية بها.

البداية عندما وردت معلومات للواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية بوصول محمود عادل الحسينى 18 سنة ميكانيكى ومقيم الكردى لمستشفى المنصورة الدولى جثة هامدة على إثر تناول حبة الغلة السامة التي تستخدم في حفظ الغلال من التلف.

وسؤال أهل المتوفى قرروا تناوله حبة غلة سامة عقب رفض الأسرة تقدمه لخطبة فتاة كانت تربطه بها علاقة عاطفية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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