"العدل" يحذر من تعيين "المعلم" للمنتخب: هؤلاء أفضل

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حذر الكاتب والسينارست مدحت العدل من تعيين حسن شحاتة على رأس الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني بعد الإطاحة بـ"اجيري".

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "أنا أحب حسن شحاتة كرمز زملكاوي ( كلاعب) ومصري ( كمدرب) عظيم ولكني لا أحبذ فكرة عودته للمنتخب".

وتابع: "التطور هو سنة الحياة والمدارس التدريبية اختلفت وهناك من العناصر الوطنية من يستطيعون كتابة قصص نجاح وعلي سبيل المثال لا الحصر  طارق العشري، عماد النحاس حسام البدري، أحمد ميدو، أيهاب جلال".

وكان المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، قد أكد في تغريدة له تعيين الكابتن حسن شحاتة مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة خلفا لـ"أجيري" عقب خروج مصر من دور الـ16 ببطولة الأمم الإفريقية والمقامة بمصر على يد منتخب جنوب أفريقيا.


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