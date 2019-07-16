» حيلة إيرانية لتسوية الاتفاق النووى مع أوروبا

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"ظريف" يهدد بانسحاب إيران من الاتفاق النووي

قال إسحاق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني، إنه لا حل في المنطقة سوى بالتزام أوروبا بالاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

وأضاف جهانغيري، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "على الأوروبيين أن يدعوا أمريكا لرفع العقوبات عن إيران بدلا من أن يطالبوا طهران بالعودة إلى الاتفاق النووي"، وذلك حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وجدد النائب الأول للرئيس الإيراني دعوة طهران للاتحاد الأوروبي لتنفيذ جميع التزاماته في الاتفاق النووي إذا أراد الحفاظ عليه.

كما أوضح أن عودة طهران عن تقليص التزاماتها النووية منوط بتنفيذ أوروبا التزاماتها في الاتفاق، مشيرا إلى أن عودة بلاده إلى الاتفاق وتنفيذ التزاماتها سيكون أمرا سهلا.

وكانت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغيريني، قالت إن الاتفاق النووي مع إيران ليس في وضع جيد، لكنه لا يزال حيا ولا يمكن تحديد إن كان في ساعاته الأخيرة.

وأعلنت موغيريني، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الآلية المالية بين الاتحاد الأوروبي (إنستيكس) ستكون متاحة لمشاركة دول أخرى لاحقا، كما دعت إيران إلى العودة للالتزام الكامل بالاتفاق.


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