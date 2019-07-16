"غالي" يدخل ترشيحات قائمة اتحاد الكرة

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اتحاد الكرة

حسام غالي

تداولت أخبار عن أن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي يفكر في عدد من الأسماء لتعيينهم في اللجنة المنتظر تكليفها بإدارة اتحاد الكرة، حال موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، على إجراء انتخابات بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

 وتضم قائمة الأسماء المرشحة كلاً من علي غيط، وأحمد حسن وحسام غالي، وزكريا ناصف، وعبد الحليم علي، وخالد رفعت.

وكان اتحاد الكرة استقال من منصبه عقب خروج مصر الفاضح بأمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا من دوري الـ16 بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليخرج المنتخب الوطني بشكل مفاجئ من أمم أفريقيا وسط جماهيره التي زحفت نحو ستاد القاهرة الدولي من أجل مؤازرته.


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