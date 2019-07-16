المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة إسرائيلية بغزة

16 يوليه 2019 - 10:25 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط طائرة تابعة له في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه لا يخشى من تسرب المعلومات.

ونقلت هيئة البث الاسرائيلية (رسمية) عن الجيش الإسرائيلي قوله: إن طائرة مسيرة بدون طيار، سقطت، في وسط قطاع غزة".

وأضافت الهيئة نقلا عن الجيش: "لا توجد مخاوف من تسرب معلومات".

ولم يوضح الجيش الإسرائيلي أسباب سقوطها، لكن مواقع إعلامية فلسطينية في قطاع غزة، قالت صباح اليوم الثلاثاء إن "المقاومة" تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" شرق المنطقة الوسطى لقطاع غزة.

وأضافت أنه تم استهداف الطائرة المسيرة من قبل "المقاومة"، قبل دخولها في أجواء قطاع غزة وذلك بإطلاق النار عليها.

وعادة ما تستخدم إسرائيل هذا النوع من الطائرات من أجل جمع المعلومات عن تحركات فلسطينية في داخل قطاع غزة.